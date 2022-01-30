Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk hafta Gizem Kerimoğlu'nun ikinci hafta da Ayşıl'ın veda ettiği programda kıyasıya rekabet yaşanmaya devam ediyor. Sürgün adasına ilk giden isim Ünlüler takımından Barış olmuştu. İşte, Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?