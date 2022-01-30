Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da sürgün adasına gidecek 2. isim merak ediliyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan oyun yakından takip ediyor. İşte, Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk hafta Gizem Kerimoğlu'nun ikinci hafta da Ayşıl'ın veda ettiği programda kıyasıya rekabet yaşanmaya devam ediyor. Sürgün adasına ilk giden isim Ünlüler takımından Barış olmuştu. İşte, Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
SURVİVOR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk oyunda gönüllülerin kadınları, ünlülerin kadınlarını yendi ve durum 1-0 oldu. Ardından Ünlülerin erkeklerin Mert'in son saniye sayısıyla durumu 1-1'e getirdi. Best off'ta ünlülerden sayı alan isim sadece Adem olunca best off'u 3-1 yapan gönüllüler totalde de ikinci sayılarını elde ettiler. Böylelikle dün akşamın kazananı gönüllüler takımı oldu.
SURVİVOR 2022 ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler strateji yapmayarak aralarında konuşmayınca ilginç bir durum yaşandı. Atakan ve Barış 4'er oyla isimleri en fazla çıkan yarışmacılar oldular. Bunun ardından Barış ile Atakan arasında açık oylama yapıldı. 9 kişinin Barış'ın adını söylemesiyle birlikte haftanın ilk eleme adayı Barış oldu. Barış Murat Yağcı toplamda 4 gün sürgün adasında kalacak.
30 OCAK SÜRGÜN ADASINA HANGİ İSİM GİTTİ?
Sürgün adasına giden isim henüz belli olmadı. Ada konseyi sonrasında belli olan isimi haberimize eklenecektir.
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