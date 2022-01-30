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Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal ne iş yapıyor? Survivor Mert evli mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2022
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Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal ne iş yapıyor? Survivor Mert evli mi?

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal evli mi, ne iş yapıyor? Survivor'da ortaya çıkan aşk iddialarının başrolünde yer alan Mert Öcal'ın kim olduğu ve özel hayatı merak edilmeye başlandı. Arama motorlarında Survivor 2022 Mert Öcal kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal evli mi, ne iş yapıyor? Survivor 2022 All Star'a aşk iddiaları damga vuruyor. Bu iddiaların merkezinde yer alan isim ise Mert Öcal oldu. Survivor Mert'in evli olup olmadığı ve özel hayatı ise merakedilen konuların başında geliyor.

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.2004 yılında 'Best Model of Turkey' ve 'Best Model of The World' yarışmasının birincisi oldu. Mert Öcal, 1.93 cm boyundadır.Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.

2008 yılında 'Görgüsüzler' adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.2013 yılında 'Bizim Okul' adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı. 2015 yılında 'Aşk Yeniden' adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu.

SURVİVOR MERT EVLİ Mİ?

Survivor'da yarışan Mert Öcal evli değildir.

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