Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal ne iş yapıyor? Survivor Mert evli mi?

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal evli mi, ne iş yapıyor? Survivor 2022 All Star'a aşk iddiaları damga vuruyor. Bu iddiaların merkezinde yer alan isim ise Mert Öcal oldu. Survivor Mert'in evli olup olmadığı ve özel hayatı ise merakedilen konuların başında geliyor.