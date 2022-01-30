Survivor Mert Sude sevgili mi? 2022 Survivor All Star Mert Öcal Sude Burcu olayı nedir?

NİSA VE OGEDAY'IN İDDİALARI NE?

Öte yandan gerginliklerle geçecek olan bölümde bu gerilim konseyde de masaya yatırılıyor. Survivor Ogeday konseyde yaptığı açıklamada, "Bildiğim bir şeyi söylemek zaten kolay değildi. Ben de hepsini söyleyemedim. Eğer ki kendi de ismi gibi Mert ise bunu açık bir şekilde söyler" sözlerini kullanıyor.

Tüm bu yaşananlar boyunca Sude'nin çok gergin olduğu kameralara yansıyor. Yaşananların ayrıntısı ise Survivor'ın yeni bölümünde açıklık kazanacak.