Survivor Mert Sude sevgili mi? 2022 Survivor All Star Mert Öcal Sude Burcu olayı nedir?
Survivor Mert Sude sevgili mi? 2022 Survivor All Star yarışmasında aşk iddiaları magazin gündemine düştü. Programda, yarışmacılardan Mert Öcal ve Sude Burcu arasında aşk iddiaları ortaya çıktı. Son yayınlanan fragmanla birlikte, aşk iddiaları iyice alevlendi. Fragmanda, "15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım" ifadeleri dikkat çekiyor. Peki; Survivor Mert Sude sevgili mi?
Survivor Mert Sude sevgili mi? Survivor fragmanında Acun Ilıcalı'nın söylediği sözler yarışmada yaşananlarla ilgili büyük merak uyandırdı. Bu iddiaların ardından Survivor Mert Sude sevgili mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yeni bölüm fragmanında Survivor Mert'in "Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dediği görülürken Sude'nin yaşadığı gerginlik ise gözlerden kaçmıyor.
SURVİVOR MERT SUDE SEVGİLİ Mİ?
Pazar günü ekranda olacak bölümde Mert "Karşı tarafın couple (çift) arkadaşlarımız Nisa ve Ogeday Sude'yi beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" diyecek. Bu hem Nisa ve Ogeday'ın çift olduğunun en net sözlü ifadesi olacak, hem de Mert ve Sude arasında neler yaşandığını merak konusu yapacak.
Olaylar karşısında gözyaşları içerisinde kalan Sude ise "Neyin içerisine düştüm şu anda bilmiyorum" diyecek. Aycan olaya dahil olarak Ogeday'a "Bence siz çok ayıp ettiniz" diyecek. Bunun üzerine Nisa da "Ben gözümün önünde gördüm Aycan" diyecek. Yaşananlar karşısında oldukça sinirlenen Mert de "Ben gözümün önünde gördüklerimi anlatayım mı Nisa ister misin?" ifadelerini kullanacak.
NİSA VE OGEDAY'IN İDDİALARI NE?
Öte yandan gerginliklerle geçecek olan bölümde bu gerilim konseyde de masaya yatırılıyor. Survivor Ogeday konseyde yaptığı açıklamada, "Bildiğim bir şeyi söylemek zaten kolay değildi. Ben de hepsini söyleyemedim. Eğer ki kendi de ismi gibi Mert ise bunu açık bir şekilde söyler" sözlerini kullanıyor.
Tüm bu yaşananlar boyunca Sude'nin çok gergin olduğu kameralara yansıyor. Yaşananların ayrıntısı ise Survivor'ın yeni bölümünde açıklık kazanacak.
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