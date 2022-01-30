Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi Benan Kocadereli kim?
Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi Benan Kocadereli kimdir? Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Peki; Benan Kocadereli kimdir?
Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi Benan Kocadereli kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gün bir restoranda silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Şoke eden cinayet sonrası, Benan Kocadereli de eski eşiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
BENAN KOCADERELİ KİMDİR?
Benan Kocadereli, eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.
İstanbul Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da suikaste kurban giden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na eski eşi Benan Kocadereli duygusal bir vedada bulundu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelenmişti. Cenazeye eski eş Benan Kocadereli de katılmıştı.
"NURLAR İÇİNDE UYUSUN"
Benan Kocadereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım, ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalp hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
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