Yalnız Kurt Kumandan kimdir? Yalnız Kurt Kumandan Cihan Ünal kim?
Yalnız Kurt Kumandan kimdir? Yalnız Kurt Kumandan Cihan Ünal kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinde yer alan Kumandan karakterinin kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor.
Yalnız Kurt Kumandan kimdir? Yalnız Kurt Kumandan Cihan Ünal kimdir? ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, Cuma akşamları izleyicilerle buluşacak ve heyecan dolu bölümleriyle ekranlarda olacak. Dizideki karakterlerin kim olduğu da merak ediliyor. Peki; Yalnız Kurt Kumandan kimdir?
YALNIZ KURT KUMANDAN KİMDİR?
Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.
CİHAN ÜNAL KİMDİR?
22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü kentinde dünyaya gelen Cihan Ünal, ilkokulu Tosya ve Kırıkkale'de eğitim görmüştür. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda ve liseyi Kurtuluş Lisesi'nde okumuştur. 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalışmıştır. Aynı senelerde çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yapmıştır.
1962 senesinde Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katılan isim ardından aynı kurumda oyunculuk yapmıştır. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim almıştır. Aynı zamanda Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynamıştır. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev alan Ünal, 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na girmiştir.
1969'da konservatuarın tiyatro bölümünden mezun olmuştur ve ilk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynamıştır. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan olmuştur. 1973 - 1982 yıllarında öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girmiştir. Ünal pek çok yapımda rol almıştır.
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