Yalnız Kurt konusu nedir? ATV dizisi Yalnız Kurt oyuncuları kimdir?
Yalnız Kurt konusu nedir? ATV dizisi Yalnız Kurt oyuncuları kimdir sorularına yanıt aranıyor. ATV ekranlarında 28 Ocak Cuma akşamı başlayacak yeni dizi Yalnız Kurt merakla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Halit Özgür Sarı gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak dizide; darbeler, büyük ihanetler, cinayetler ve terör olayları konu edinecek. Peki; Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncuları kimdir?
Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncuları kimdir? ATV dizisi Yalnız Kurt konusu ve oyuncu kadrosu arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye'deki güncel gelişmeleri; cinayetleri, ihanetleri ve terör olaylarını konu edineeck Yalnız Kurt dizisi izleyicilerle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü 28 Ocak Cuma akşamı yayınlanıyor. Dizide Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi pek çok tanınmış isim yer alıyor.
YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?
Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekmekte. Yalnız Kurt, ayrıca Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri de konu ediniyor.
YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMDİR?
Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)
Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.
Damla Colbay - Esra Türkmen
Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.
Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu
Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.
Diğer oyuncular ise şu şekilde:
Gökhan Soylu
Kürşat Alnıaçık
Polat Bilgin
Halit Özgür Sarı
Saruhan Hünel
Murat Han
Deniz Evin
Yaprak Medine
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