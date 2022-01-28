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Yalnız Kurt Altay kimdir? Yalnız Kurt Altay Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Yalnız Kurt Altay kimdir? Yalnız Kurt Altay Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?

Yalnız Kurt Altay kimdir? Yalnız Kurt Altay Hasan Denizyaran kimdir? ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, Cuma akşamları izleyicilerle buluşacak ve heyecan dolu bölümleriyle ekranlarda olacak. Dizideki karakterlerin kim olduğu da merak ediliyor. Peki; Yalnız Kurt Altay kimdir? Altay Kurtoğlu, intikam ateşiyle yanan bir karakter olacak.

Yalnız Kurt Altay kimdir? Yalnız Kurt Altay Hasan Denizyaran kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinde yer alan Altay karakterinin kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor.

YALNIZ KURT ALTAY KİMDİR?

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu.

Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

26 Mayıs 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini de İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul'a oyunculuk eğitimi için geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünde eğitim aldı. 1.88 boyundaki oyuncu, üniversiteden sonra 1 yıl kadar modellik yaptı.

Çeşitli reklam filmleriyle ekranda boy göstermeye başlayan Hasan Denizyaran 2014 yılında Sungurlar dizisinde yer aldı. 2016 yılında Hayat Sevince Güzel adlı dizide Algı Eke, Ekin Mert Daymaz, Öykü Çelik ve Burak Çelik ile birlikte yer aldı. 2017'de Gözde Mutluer, Burak Yörük, Turan Cihan Şimşek ve Sina Özer'in baş rolünde yer aldığı 4N1K adlı yapımda yer almıştır. 2019 yılında Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in baş rolünde olduğu Afili Aşk dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2019 yılında Kim Daha Mutlu? sinema filminde başrolde yer almıştır.

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