Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Benan Kocadereli nereli?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Benan Kocadereli nereli?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Benan Kocadereli nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gelen son dakika haberinin ardından magazin ve spor camiası sarsılırken ilk eş Benan Kocadereli hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Benan Kocadereli nereli?
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ KİMDİR?
Benan Kocadereli, eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ESKİ EŞİ KİMDİR?
Geçtiğimiz yaz ünlü sunucu Ece Erken'le dünyaevine giren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli ile 15 yıllık evliliklerini kısa süre önce noktalamıştı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu var.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?
Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı ve vefat ettiğinde 42 yaşındaydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2021'in Haziran ayında sunucu Ece Erken ile nikah masasına oturmuştu.
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