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Yalnız Kurt Esra kimdir? Yalnız Kurt Esra Damla Colbay kimdir, kaç yaşında?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Yalnız Kurt Esra kimdir? Yalnız Kurt Esra Damla Colbay kimdir, kaç yaşında?

Yalnız Kurt Esra kimdir? Yalnız Kurt Esra Damla Colbay kimdir? ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, Cuma akşamları izleyicilerle buluşacak ve heyecan dolu bölümleriyle ekranlarda olacak. Dizideki karakterlerin kim olduğu da merak ediliyor. Peki; Yalnız Kurt Esra kimdir? Esra Türkmen karakteri, Yetim Kurt olarak yetiştirilen ancak gönlü aşka yenik düşen bir kadın olacak.

Yalnız Kurt Esra kimdir? Yalnız Kurt Esra Damla Colbay kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinde yer alan Esra karakterinin kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte; Yalnız Kurt Esra hakkında merak edilen bilgiler!

YALNIZ KURT ESRA KİMDİR?

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden…

Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamıştır. Sonrasında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınmıştır.

2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak dahil olmuştur ve "İnci" karakterini oynamıştır. Ardından 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırmıştır.

2019 senesinde Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı senenin Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmıştır. İçerde dizisi ve bu dizideki rolü ile birlikte popülerliği daha da artmıştır.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan 1.73 boyundaki Damla Colbay, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

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