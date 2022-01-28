Golyat ne demek, tarihte Golyat kimdir? Câlut kime denir, ne anlama geliyor? Golyat gerçekte var mı, yok mu?
Golyat ne demek, tarihte Golyat kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Golyat ve Câlut olarak bilinen tarihi kişi ya da varlık, ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt ile vatandaşların gündemine oturdu. Osman Sınav imzalı yeni dizide dikkat çeken Golyat kelimesi hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Golyat ne demek, tarihte Golyat kimdir? Câlut kime denir, ne anlama geliyor? Golyat gerçekte var mı, yok mu?
Golyat ne demek, tarihte Golyat kimdir? Câlut kime denir, ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalnız Kurt dizisi bugün ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümüyle birlikte Golyat ya da Câlut olarak tanınan tarihi kişilik diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Golyat ne demek, tarihte Golyat kimdir? Câlut kime denir, ne anlama geliyor? Golyat gerçekte var mı, yok mu?
GOLYAT NEDİR?
Câlût ya da Golyat, MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.
GOLYAT KİMDİR?
Sadece Davud Câlût'un karşısına çıkmaya cesaret edebildi ve onu sapanıyla yendi. Yenilmez savaşçılarını kaybeden Filistinlilerin cesareti kırıldı ve savaşı bırakarak kaçtılar. Devin kolları kesilerek tapınağa konuldu.
DAVUT GOLYAT HİKAYESİ
Câlût'u yenen Davud'un halk tarafından çok sevilmesi, adına maniler dizilmesi Kral Şaul'u endişelendirmeye başladı (1. Samuel, 18). Halkın Davud'u kral yapmak istediğini düşünmeye başladı ve onu öldürmeye karar verdi. Davud Şaul'dan kaçarken Câlût'un kılıcını yanına aldı (1. Samuel 21: 1-9).
Tanah ve Eski Ahit'teki bir başka bölümde (2. Samuel 21: 18-22) Beytüllahimli Yareoregim'in oğlu Elhanan'ın Câlût'u öldürdüğü söylenir. Akademisyenler bunun bir elle kopyalama hatası olabileceği düşünür, zira paralel başka bir bölümde "Elhanan, Gatlı Golyat'ın kardeşi Lahmi'yi öldürdü," denir.
İSLAMDA GOLYAT NASIL GEÇER?
Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût'dan kısaca bahsedilir. Câlût'un kafir bir kavimden olduğu, Davud tarafından öldürüldüğü ve Allah'ın Davud'a hükümdarlık bahşettiği söylenir.
CÂLUT'UN BOYU
Câlût'un boyu tarih boyunca çeşitli yazar ve çevirmenler tarafından gitgide büyütülmekle birlikte; eldeki en eski belgeler olan Ölü Deniz Tomarları'nda, 1. yüzyıl tarihçilerinden Josephus'un kayıtlarında ve 4. yüzyıl Septuaginta'sında (Yunanca Eski Ahit) "4 dirsek (kübit) ve bir karış (span)" olarak verilir.
Yaklaşık olarak 2 metreye denk gelen bu boy günümüz standartlarına göre devasa olmamakla birlikte Câlût çağdaşlarından yaklaşık %30 daha uzundu. Daha sonraki dönem belgelerde 6 dirsek ve 1 karış olduğundan bahsedilir ki bu da yaklaşık 3 metreye denk gelir.
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