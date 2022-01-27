Umut Evirgen’in babasından Serenay Sarıkaya’ya veto! ‘Evlatlıktan reddederim’

SERENAY'I İSTEMİYOR

Bana çok yakın biri anlattı. Babası Umut'a telefon açıyor. 'Serenay ile asla olamaz' diyor. 'Eğer böyle bir şey yaparsan evlatlıktan reddederim. Mirastan men ederim' restini çekiyor. 'Eğer Umut bunları göze alıyorsa Serenay'la aşk yaşasın' demiş.