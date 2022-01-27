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Umut Evirgen'in babasından Serenay Sarıkaya'ya veto! ‘Evlatlıktan reddederim’

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Umut Evirgen’in babasından Serenay Sarıkaya’ya veto! ‘Evlatlıktan reddederim’

Serenay Sarıkaya istenmeyen gelin ilan edildi. Umut Evirgen'in babasından aşklarına veto geldi. İddialara göre Evirgen’in babası, oğluna ‘Evlatlıktan ve mirastan men ederim’ resti çekti.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen, Paris tatili dönüşü aşklarını sonlandırmıştı.

Daha sonra geçtiğimiz günlerde Etiler'de takıntılı bir hayranının saldırısına uğrayan güzel oyuncunun yardımına yine Evirgen yetişmişti.

Yeniden barıştıkları konuşulan ikili hakkında önceki gün Seren Serengil şoke eden bir iddiada bulundu. Söylemezsem Olmaz isimli programda konuşan Serengil, şunları söyledi:

SERENAY'I İSTEMİYOR

Bana çok yakın biri anlattı. Babası Umut'a telefon açıyor. 'Serenay ile asla olamaz' diyor. 'Eğer böyle bir şey yaparsan evlatlıktan reddederim. Mirastan men ederim' restini çekiyor. 'Eğer Umut bunları göze alıyorsa Serenay'la aşk yaşasın' demiş.

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