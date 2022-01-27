Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? SON DAKİKA HABERLER

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamadı. Son dakika vefat haberi sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü?