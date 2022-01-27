Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? SON DAKİKA HABERLER
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Son dakika haberine göre: Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamadı. Son dakika vefat haberi sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü?
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.
Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.
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