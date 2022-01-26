Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir?
Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Bir diş macunu reklamında oynayan Ezgi Mola, reklamdaki partneri Kemal Kahraman'dan taciz ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu gelişmelerin ardından Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı hakkında araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir? İşte haberin detayları...
Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ünlü oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri Kemal Kahraman'dan şikayetçi oldu. Sosyal medyada bu haberlerin yayınlanmasının ardından Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir? İşte cevaplar...
KEMAL KAHRAMAN EZGİ MOLA OLAYI NEDİR?
Ezgi Mola, 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla Kemal Kahraman'dan şikayetçi oldu. Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi.
Mola'nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola'nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.
Bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan Kahraman, "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.
Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi.
Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi.
EZGİ MOLA KİMDİR?
Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından eğitimlerine devam eden Ezgi Mola'nın ilk televizyon deneyimi yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Karate Can dizisi oldu.
Lise eğitiminin ardından Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro eğitimi alan Ezgi Mola, Çürük Elma adlı oyunda rol alarak tiyatroya da adım attı. 2002 yılında Unutma Beni, 2003 yılında ise Sultan Makamı adlı dizilerde rol aldı.
2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılan genç oyuncu, 2005 yazında ise BKM yapımı olan Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer aldı. 2005 yılında Türkan Derya'nın yönettiği Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde yer aldı. Başarılı oyuncu, ayrıca Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen komedi / macera filmi Organize İşler'deki rolü ile ilk defa sinemaya adımını atmış oldu.
Unutma Beni, Sultan Makamı, Görünmez Adam, Sevinçli Haller, Hırsız Polis, Senden Başka, Canım Ailem, Kolay Gelsin, Sınıf, Güneydoğudan Öyküler, Bir Ömür Yetmez, Kötü Yol, Kocan Kadar Konuş, Pazarları Hiç Sevmem, Soğuk, Celal ile Ceren, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Patron Mutlu Son İstiyor, İklim Meselesi, Kelebekler ve Lady Winsley gibi bir çok projede rol alan Ezgi Mola son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı adlı filmde Lerzan Berrak karakterine hayat vermiştir.
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- Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir?
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