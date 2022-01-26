Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ünlü oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri Kemal Kahraman'dan şikayetçi oldu. Sosyal medyada bu haberlerin yayınlanmasının ardından Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir? İşte cevaplar...

KEMAL KAHRAMAN EZGİ MOLA OLAYI NEDİR?

Ezgi Mola, 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla Kemal Kahraman'dan şikayetçi oldu. Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

Mola'nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola'nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.