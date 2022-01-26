Ezgi Mola’nın sapık kabusu: Sokağa çıkamaz hale geldim
Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal Kahraman’ın tacizine uğradı. İş yerinde ve evinde kendisini takip eden Kahraman’ın “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni” diyerek tehditler savurduğunu iddia eden Mola, 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Ezgi Mola'nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola'nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.
Bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan Kahraman, "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.
Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi.
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