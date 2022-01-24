Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...
Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022'de heyecan dolu anlar yaşanıyor. All Star formatında yayınlanan sezonda yer alan Ayşıl Özaslan'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...
Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star Ünlüler takımı yedek yarışmacıları arasında yer alan Ayşıl Özaslan programın sevenleri tarafından mercek altına alınıyor. Yarışmayı takip edenler tarafından Ayşıl Özaslan'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...
AYŞIL ÖZASLAN KİMDİR?
1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşamaya başlamış ve kendisine bir işletme açmıştır. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmış ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.
AYŞIL ÖZASLAN HAYATI
Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir. Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boksun Yıldızları" programına da katılmıştır.
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