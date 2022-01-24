Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...

AYŞIL ÖZASLAN HAYATI

Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir. Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boksun Yıldızları" programına da katılmıştır.