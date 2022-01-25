Burcu Esmersoy tanıtım ücretine zam yaptı! Instagram'dan servet kazanacak
Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, Instagram Story’den tanıtım ücretine zam yaptı. Markalar, 15 saniyelik tanıtım için artık 100 bin lira ödeyecek.
Yıllarca en çok vergi verenler listesinde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, birçok reklam filminde de rol aldı. Ancak değişen dünyaya ayak uyduran Burcu, sosyal medyanın tanıtım gücünü keşfetti.
Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi olan eski model, Story'den 15 saniyelik tanıtım için 80 bin lira alıyordu. Ancak son günlerde 100 bin lira almaya başladı. Post'ta birkaç gün kalan Story, yüz binlerce kez izleniyor.
HAYRANLARINDAN ÖVGÜ VAR
Sosyal medyayı çok aktif kullanması nedeniyle birçok markayı peşinden koşturan Burcu Esmersoy, kendisine uygun ürünleri tanıtıyor. Bu ürünlerin de satışına ciddi katkı sağlıyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!
- Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?
- Maaş zam farkı için açıklamalar: Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...
- Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? İşte bankaların çalışma saatleri...
- Kreşler yarın tatil mi? 25 Ocak anaokulu ve kreşler tatil mi edildi? Valilik son dakika açıkladı...
- Yarın kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak Salı kamu çalışanları izinli mi? Son dakika açıklamalar...
- İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? İstanbul'da kar yağışı...
- Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? Gübre, mazot, yem...