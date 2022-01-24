Merih Demiral'ın sevgilisi ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu...
İtalya Seri A'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, kalbini Arnavut model Heidi Lushtaku’ya kaptırdı.
İtalya Seri A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gizlediği aşkı ortaya çıktı.
Snob Magazin'in haberine göre; son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz etiren 23 yaşındaki Merih Demiral kalbini kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı. Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı.
MERİH'İN EVİNE MİSAFİR OLDU
Heidi Lushtaku, sevgilisi Merih Demiral'ın evinde çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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