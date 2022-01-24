24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Merih Demiral'ın sevgilisi ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu...

Merih Demiral'ın sevgilisi ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
ABONE OL
Merih Demiral’ın sevgilisi ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu...

İtalya Seri A'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, kalbini Arnavut model Heidi Lushtaku’ya kaptırdı.

İtalya Seri A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gizlediği aşkı ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz etiren 23 yaşındaki Merih Demiral kalbini kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı. Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı.

MERİH'İN EVİNE MİSAFİR OLDU

Heidi Lushtaku, sevgilisi Merih Demiral'ın evinde çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kariyerine 13 yaşında başlayan Arnavut model Heidi Lushtaku, verdiği iddialı pozlarla da dikkat topladı. Yabancı basın, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku'nun aşkını manşetlere yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA