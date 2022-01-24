Merih Demiral’ın sevgilisi ortaya çıktı! Sır gibi saklıyordu...

Snob Magazin'in haberine göre; son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz etiren 23 yaşındaki Merih Demiral kalbini kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı. Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı.