Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...
Sürgün adasına kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de heyecan fırtınası devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Yarışmayı takip edenler hangi isimin sürgüne gönderildiğini merak ediyor. işte, Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...
Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yedinci bölümü ile ekrana gelen Survivor 2022'de oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım arasından sürgün adasına ikinci isim gönderilecek. Yarışmayı takip edenler Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...
Survivor 2022 bugün 7. bölümü ile ekrana geldi. Nefes kesen parkur mücadelelerinin ekrana geleceği oyunda dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ikinci eleme adayını belirlendikten sonra haftanın ikinci yarışmacısı sürgün kampına gönderildi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
23 Ocak Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlan Survivor 2022 son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımlar arasında dokunulmazlık oyunu için nefes kesen bir mücadele yaşandı.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Acun Ilıcalı modertörlüğünde yapılan ada konseyinde yapılan Survivor 2022 oylamada haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. En çok oyu alan isim sürgün adasına gönderilecek.
2022 Survivor'da bu hafta ilk eleme aday Ünlüler takımından oldu ve bu isim
MERT ÖCAL oldu!
SURVIVOR YENİ YARIŞMACILARI (YEDEKLER) KİMLER?
2. Yunus Emre Özden
3. Ayşıl Özaslan
4. Parviz Abdullayev
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...
- Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisidir?
- 2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?
- Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?
- "En huzurlu anlamına gelen "La Serenissima" hangisinin tarihte bilinen diğer adıdır?
- 23 Ocak Getir Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti online yemek ve market siparişleri iptal mi? Motosiklet ve scooter yasaklandı mı?
- Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde, kaç kişi yapılacak? Maaş ve ödemeler...
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yol haritası: Emekliye 2022'de 3'lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...
- İptal edilen uçuşlar: THY iptal edilen uçuşlar hangileri? 23-24 Ocak hangi uçuşlar iptal edildi? İşte liste...
- Maaşlara ek 3.000 TL'ye yakın ödeme! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu emekli için kesenin ağzı açıldı! Bankalar peş peşe duyurdu...
- Şubat ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? Kira zammı hesaplaması nereden, nasıl yapılır?
- Beklenen tarih belli oldu! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?