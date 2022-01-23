Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yedinci bölümü ile ekrana gelen Survivor 2022'de oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım arasından sürgün adasına ikinci isim gönderilecek. Yarışmayı takip edenler Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...