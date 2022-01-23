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Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...

Sürgün adasına kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de heyecan fırtınası devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Yarışmayı takip edenler hangi isimin sürgüne gönderildiğini merak ediyor. işte, Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...

Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yedinci bölümü ile ekrana gelen Survivor 2022'de oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım arasından sürgün adasına ikinci isim gönderilecek. Yarışmayı takip edenler Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...

Survivor 2022 bugün 7. bölümü ile ekrana geldi. Nefes kesen parkur mücadelelerinin ekrana geleceği oyunda dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ikinci eleme adayını belirlendikten sonra haftanın ikinci yarışmacısı sürgün kampına gönderildi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

23 Ocak Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlan Survivor 2022 son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımlar arasında dokunulmazlık oyunu için nefes kesen bir mücadele yaşandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı modertörlüğünde yapılan ada konseyinde yapılan Survivor 2022 oylamada haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. En çok oyu alan isim sürgün adasına gönderilecek.

2022 Survivor'da bu hafta ilk eleme aday Ünlüler takımından oldu ve bu isim

MERT ÖCAL oldu!

SURVIVOR YENİ YARIŞMACILARI (YEDEKLER) KİMLER?

1. Nisa Bölükbaşı

2. Yunus Emre Özden

3. Ayşıl Özaslan

4. Parviz Abdullayev

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