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Şeyma Subaşı batan kafesini Miami'ye taşıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Şeyma Subaşı batan kafesini Miami’ye taşıyor

Yıllar önce Bebek’te açtığı kafesi batan Şeyma Subaşı, aynı markayı şimdi de Miami’de açacak. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ABD’de yaşaya

Bir dönem Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, gündem olmuştu. Mekanı ilk açtığında 8 TL'ye su sattığı için eleştirilen Subaşı, sık sık seyahat edince mekandaki işler aksamaya başlamıştı.

2020 YILINDA KAPATTI

O dönem ödediği 80 bin liralık kiradan dert yanan Şeyma Subaşı, büyük heveslerle açtığı kafeyi 2020 yılında kapatmıştı.

ÇOK HEYECANLI

Ünlü güzel şimdilerde yeni heyecana atılmak için sabırsızlarıyor. Subaşı aynı markayı bu kez Miami'de açmaya karar verdi. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin de verdiği destekle mekan arayışına giren Subaşı kısa süre içerisinde mekanı bulup açmak istiyor.

Şeyma Subaşı yemeiçme haricinde mekanda kendi tasarımı olan spor kıyafetleri de satmayı planlıyormuş.

Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma'nın hiçbir isteğine "hayır" demiyor. Hatta ticaret konusunda da destek veriyor .

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