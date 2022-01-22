O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim oldu? Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin 2021 sezonu tamamlandı. Finalde toplam 10 yarışmacı sahne aldı. Son ikiye kalan isimler Hasan Koçak ve Devrim Seyrek oldu. İkili arasında yapılan finalde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Yarışmanın sonunda ödülün ne olduğu da açıklandı. Peki, O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim oldu? Hasan Koçak mı, Devrim Seyrek mi? O Ses Türkiye'de büyük ödül ne? İşte haberin detayları...

O SES TÜRKİYE 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye 2021 finalinde Murat Boz'un takımından iki isim, Beyazıt Öztürk'ün takımından üç, Oğuzhan Koç'un takımından iki ve Ebru Gündeş'in takımından üç isim yer aldı.