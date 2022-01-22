O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim oldu? Hasan Koçak mı, Devrim Seyrek mi? O Ses Türkiye'de büyük ödül ne?
O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim oldu? 'de şampiyon canlı yayında belli oldu. O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Dün gerçekleştirilen final bölümünde Devrim Seyrek, Mert Yenihayat, Şevval Ekiz, Mustafa Açıkgöz, Wafa, Yaşam Hancılar, Hakkı İlek, Anastasıa Budakya, Yunus Emre Çelik ve Hasan Koçak yarıştı. Gecenin sonunda şampiyon isim belirlendi. Peki, O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim oldu? Hasan Koçak mı, Devrim Seyrek mi? O Ses Türkiye'de büyük ödül ne?
O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim oldu? Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin 2021 sezonu tamamlandı. Finalde toplam 10 yarışmacı sahne aldı. Son ikiye kalan isimler Hasan Koçak ve Devrim Seyrek oldu. İkili arasında yapılan finalde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Yarışmanın sonunda ödülün ne olduğu da açıklandı. Peki, O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim oldu? Hasan Koçak mı, Devrim Seyrek mi? O Ses Türkiye'de büyük ödül ne? İşte haberin detayları...
O SES TÜRKİYE 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
O Ses Türkiye 2021 finalinde Murat Boz'un takımından iki isim, Beyazıt Öztürk'ün takımından üç, Oğuzhan Koç'un takımından iki ve Ebru Gündeş'in takımından üç isim yer aldı.
SON 4'E KALANLAR
Büyük finalin yaşandığı gecede son 4'e kalmayı başaran isimler Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek oldu.
Yapılan son eleme ile birlikte Ebru Gündeş'in takımında yarışmaya devam eden bir isim kalmadı. Yarışmada şampiyon olma ihtimali kalmayan Ebru Gündeş 'Artık ben rahatım siz düşünün' diyerek kendisi için hazırlanan videoyu izledi.
Beyazıt Öztürk, kendi yarışmacılarından olan Devrim Seyrek'in son 4'teki performansını izlerken duygusal anlar yaşadı. Devrim, şarkısını seslendirmesinin ardından "Beyaz abi ile birlikte çalışıyor olmak onur verici bir şey. Şarkı söylerken bir şeyler anlatmaya çalışıyorum aslında. Umarım bu size de geçiyordur" dedi.
SON 2'YE KALAN İSİMLER
O Ses Türkiye 2021 finalinde son ikiye kalan isimler belli oldu. İlk finalisti Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu. Diğer finalist ise Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek oldu.
Devrim Seyrek final mücadelesinde 'Yalnızım ben' isimli şarkıyı seslendirdi. Seyrek şarkısını söyledikten sonra yaptığı konuşmada, "Buradaki 10 kişi de bence şampiyon. Buraya geldiğimizden beri arkadaşlığı hiç ihmal etmedik" dedi.
Hasan Koçak, final mücadelesinde tulum çalarak ikinci kez 'Cilveloy' şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye'nin bu yıl kazanan ismi belli oldu.
O SES TÜRKİYE 2021 ŞAMPİYONU: HASAN KOÇAK
O Ses Türkiye onuncu sezonun şampiyonu Hasan Koçak oldu. Oğuhan Koç'un takımında yarışan Hasan Koçak, şu açıklamalarda bulundu:
"Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum."
BÜYÜK ÖDÜL NE?
O Ses Türkiye 2021 şampiyonunun ne ödülü kazandığı merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim ki, bu sene şampiyonluk ödülünün ne olduğu açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda şampiyon olanlara albüm yapabilme imkanı veriliyordu.
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