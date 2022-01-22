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O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?

O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? Sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8'in heyecanla takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye finalinde kazanan isim belli oluyor. Diğer yandan kazanan isimin ne kadar ödül alacağı merak ediliyor. İşte, O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?

O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz gibi ünlü isimlerin jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında yarı final ve final etabının ardından sadece bir yarışmacı şampiyonluğa ulaşıp büyük ödülü kazanabilecek. İşte, O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?

O SES TÜRKİYE 2021 FİNALİSTLERİ

O Ses Türkiye 2021 finalistleri belli oldu. İşte 21 Ocak Cuma günü yarışacak adaylar...

Murat Boz'un takımı: Hakkı İlek, Anastasıa Budakya

Oğuzhan Koç'un takımı: Yunus Emre Çelik, Hasan Koçak

Beyazıt Öztürk'ün takımı: Devrim Seyrek, Mert Yenihayat, Şevval Ekiz

Ebru Gündeş'in takımı: Mustafa Açıkgöz, Wafa, Yaşam Hancılar

O SES TÜRKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü henüz resmi olarak açıklanmadı. O Ses Türkiye'de birincilik ödülü son sezonlarda yeni bir otomobil olmuştu. Bu sezon ödülünün de bu akşam belli olması bekleniyor.

İlk yıllarda şampiyon olan yarışmacılara albüm yapabilme imkanı verilmekteydi. Bu sezon şampiyonluk ödülü henüz açıklanmadı.

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