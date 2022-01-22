O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz gibi ünlü isimlerin jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında yarı final ve final etabının ardından sadece bir yarışmacı şampiyonluğa ulaşıp büyük ödülü kazanabilecek. İşte, O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?