Melike Güner'i yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu
Doktorlar dizisinde canlandırdığı ‘Doktor Zenan’ karakteriyle hafızalara kazınan Melike Güner’den acı haber geldi. Başarılı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla annesin kaybettiğini duyurdu. "Canım annemi kaybettik" ifadeleriyle kahreden haberi duyururken, Güner'e sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı.
Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan Melike Güner, annesini kaybetti. Güner, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, altına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.
Feyyaz Duman, İsmail Demirci, ve Meltem Cumbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ise Melike Güner'e başsağlığı diledi.
MELİKE GÜNER KİMDİR?
Melike Güner 2 Haziran 1979, İstanbul doğumludur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Güner'in ilk baş rolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı Dram/Romantik türündeki İncir Reçeli'dir. Sanat hayatına 14 dizi, 6 tiyatro ve 4 film sığdıran başarılı oyuncu 2016 yılında "Medet" isimli tiyatro oyunu ile 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı.
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