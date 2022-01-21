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Ünlü Oyuncu Sermiyan Midyat, Malatya’da gözaltına alındı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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Ünlü Oyuncu Sermiyan Midyat, Malatya’da gözaltına alındı

Kendisi ile ilgili bir davayla ifade vermediği için yakalama kararı olduğu öğrenilen ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da emniyet güçlerince gözaltına alındı.

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