O Ses Türkiye finalinde kimler yarışacak? O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yeni bölümünde yarı final yarışmacıları final için yarıştı. Final günü O Ses Türkiye birincisi şampiyonu olmak için yarışacak olan yarışmacılar en iyi şarkılarıyla son sahnelerine çıkacaklar. İşte, O Ses Türkiye finalinde kimler yarışacak? O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte o isimler...