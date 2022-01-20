O Ses Türkiye finalinde kimler yarışacak? O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte o isimler...
O Ses Türkiye finalinde kimler yarışacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yarışma programında bugün yarı final heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen O Ses Türkiye yarışmasında 2021 sezonun finaline sadece bir gün kaldı. Hangi isimin yarışmada ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, O Ses Türkiye finalinde kimler yarışacak? O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte o isimler...
O Ses Türkiye finalinde kimler yarışacak? O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yeni bölümünde yarı final yarışmacıları final için yarıştı. Final günü O Ses Türkiye birincisi şampiyonu olmak için yarışacak olan yarışmacılar en iyi şarkılarıyla son sahnelerine çıkacaklar. İşte, O Ses Türkiye finalinde kimler yarışacak? O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte o isimler...
O SES TÜRKİYE FİNAL NE ZAMAN?
Öncelikle O Ses Türkiye yarı finali 20 Ocak 2022 Perşembe akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında çekişmeli performanslara sahne olacak. Ardından hemen ertesi gün 21 Ocak 2022 Cuma akşamı ise finale kalan yarışmacılar son performanslarını sergileyecekler. Cuma akşamı hangi jüri üyesinin kazanacağı da en az yarışmacılar kadar merak ediliyor.
O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?
Beyazıt Öztürk'ün takımında; Şevval Ekiz, Ecem Buse Alaçam, Baran Turan, Mert Yenihayat,
Ebru Gündeş'in takımında; Recep Ozan Keskin/ Doğukan Kutlu/ Emre Özgünsür/ Wafa/ Mustafa Açıkgöz/ Burak Siner,
Murat Boz'un takımında; Ayça İdil Günel/ Sıla Çuhadaroğlu/ Şeyma Bayraktar/ Selçuk Erkalaycıoğlu,
Oğuzhan Koç'un takımında ise Doğam Cem/ Serra Kankaya/ Şenay Melek Kaya/ Mustafa Örs gibi güçlü sesler bulunuyor.
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