Gelinim Mutfakta kim kazandı? 21 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu, birinci kim?
21 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kanal D ekranlarında her hafta izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında Cuma günü final günü oluyor. Bu hafta yarışmayı kimin kazandığı ise merak ediliyor. Peki; 21 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte detaylar!
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 21 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta yarışmasında her Cuma günü aynı zamanda final oluyor. Haftanın en çok puan alan yarışmacısı, bileziklerin ve altınların sahibi oluyor. Peki; 21 Ocak Gelinim Mutfakta kim kazandı?
21 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
21 Ocak günü Gelinim Mutfakta yarışmasını kimin kazandığı henüz belli olmadı. Birinci isim belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gelinim Mutfakta 850. Bölüm Fragmanı yayında! Gelinler 7 bileziği almak için son maharetlerini sergiliyor!
Geçen haftadan artan bileziklerle ödül tam 7 bilezik. Bu durum gelinleri daha da hırslandırıyor. Kaynanalar ise, gelinlerini bulmak için girdikleri telaşede büyük hatalar yapıyorlar.
Gelinler son kozlarını oynuyor ve altın bilezikleri kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar! Hafta finali geldi, çattı. Gelinler ve kaynanalar eleme potasından uzaklaşmak ve altınları alabilmek için kıyasıya yarışıyor. Geçen haftadan kalan bir bilezikle ödül 7 bilezik olunca gelinler konsantrasyonlarını en üst düzeye çıkarıyor. Eleme potasına girmemek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.
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