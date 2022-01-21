Gelinim Mutfakta kim kazandı? 21 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu, birinci kim?

Geçen haftadan artan bileziklerle ödül tam 7 bilezik. Bu durum gelinleri daha da hırslandırıyor. Kaynanalar ise, gelinlerini bulmak için girdikleri telaşede büyük hatalar yapıyorlar.

Gelinler son kozlarını oynuyor ve altın bilezikleri kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar! Hafta finali geldi, çattı. Gelinler ve kaynanalar eleme potasından uzaklaşmak ve altınları alabilmek için kıyasıya yarışıyor. Geçen haftadan kalan bir bilezikle ödül 7 bilezik olunca gelinler konsantrasyonlarını en üst düzeye çıkarıyor. Eleme potasına girmemek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.