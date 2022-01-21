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Rıza Baba diziden ayrılıyor, çıkıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Rıza Baba diziden ayrılıyor, çıkıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı? Arka Sokaklar’da Rıza Baba bilmecesi...

Rıza Baba diziden ayrılıyor, çıkıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi yaşanıyor. Dizide "Rıza Baba" karakterine hayat veren Zafer Ergin'in akıbeti merak ediliyor. İşte, Rıza Baba diziden ayrılıyor, çıkıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi...

Rıza Baba diziden ayrılıyor, çıkıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranında yayımlanan fenomen dizi Arka Sokaklar ekrana gelen 610. son bölümde Rıza Baba evinin önünde vuruldu. Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. İşte, Rıza Baba diziden ayrılıyor, çıkıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi...

RIZA BABA ÖLDÜ MÜ ZAFER ERGİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Rıza Baba bu hafta John tarafından hastaneden kaçırılıyor. Rıza Baba'yı öldüren ismin Mesut olduğu üzerinde durulurken olayların düğümü bu akşam ekrana gelecek olan 611. yeni bölümde çözülecek.

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir.

2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.

9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında 'İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz.' dedi

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