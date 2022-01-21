Giriş Tarihi:
21.01.2022
Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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NBA'de şimdiye kadar forma giyen en uzun basketbolcu ile en kısa basketbolcu arasındaki boy farkı kaç santimetredir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan NBA'de şimdiye kadar forma giyen en uzun basketbolcu ile en kısa basketbolcu arasındaki boy farkı kaç santimetredir?