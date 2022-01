Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Duyuruya göre dizinin orijinal ismi The Lord of the Rings: The Rings of Power olacak. Ülkemizdeki ismi ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olacak. Daha önce de açıklandığı gibi dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.

Yüzüklerin Efendisi dizisi, 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay. Daha öncesinde dizinin sızdırılan konusu şu şekilde: