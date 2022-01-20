Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yıllardır merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisi için geri sayım sürüyor. 2000’li yılların başına damga vuran 3 filmlik seri Oscar ödüllerine ambargo koymuştu. J.R.R Tolkien’in kitaplarından uyarlanan ve bir klasik haline gelen serinin dizisinin nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki; Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? İşte diziyle ilgili merak edilen bilgiler!
Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi hangi kanalda yayınlanacak? Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisi için geri sayım sürüyor. Yayınlandığı dönemde ortalığı kasıp kavuran film serisinin öncesi niteliğinde olacak klasik seri için geri sayım sürüyor. Diziden ilk fragman gelmesiyle serinin fanları heyecanlandı. Peki; Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak?
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Dizinin çıkış tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlendi.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Eylül ayında başlayacak dizi Amazon Prime'de yayınlanacak. İzlemek için bu platforma üye olmanız gerekecek.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Duyuruya göre dizinin orijinal ismi The Lord of the Rings: The Rings of Power olacak. Ülkemizdeki ismi ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olacak. Daha önce de açıklandığı gibi dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.
Yüzüklerin Efendisi dizisi, 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay. Daha öncesinde dizinin sızdırılan konusu şu şekilde:
"Amazon Studios'un yakında çıkacak yeni dizisi, Orta Dünya tarihinin efsanevi İkinci Çağı'nın kahramanca efsanelerini ilk kez ekranlara getiriyor. Bu epik drama, The Lord of The Rings ve The Hobbit'ten binlerce yıl öncesinde geçecek ve izleyicileri büyük güçlerin dövüldüğü, krallıkların zafere yükseldiği ve harap olduğu bir çağa geri götürecek.
Bu çağda beklenmeyen kahramanlar ortaya çıktı, en ince ipliklere umut asıldı ve Tolkien'in kaleminden çıkan en büyük kötü adam, tüm dünyayı karanlığa boğmakla tehdit etti. Görece barışın hakim olduğu bir zamanda başlayan dizi; Orta Dünya'da uzun zamandır korkulan, hem tanıdık hem de yeni olan bazı karakterlerin ortaya çıkışıyla devam edecek. Misty Mountains'in en karanlık yerlerinden, elflerin başkenti Lindon'un görkemli ormanlarına, nefes kesici Númenor ada krallığına ve haritanın en uzak noktalarına kadar uzanan bu karakterlerin tarihe kazındıkları macerayı izleyeceğiz."
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- Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
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