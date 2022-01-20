Müge Anlı hastalığı nedir? Müge Anlı hastalığını ATV canlı yayınında açıkladı! “Sonucu görseniz…”
Müge Anlı hastalığı nedir? Müge Anlı, hastalığını canlı yayında açıkladı ve durumunu izleyicilerle paylaştı. ATV ekranlarının klasiği haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yapan Müge Anlı, yaşadığı hastalığı izleyicilerle paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiği söyleyen Anlı, bir konuğunun şeker hastalığından bahsetmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Peki, Müge Anlı hastalığı nedir?
Müge Anlı hastalığı nedir? Müge Anlı hastalığı ATV canlı yayınında açıklandı. ATV ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, programda hastalığıyla ilgili son bilgiler paylaştı. Son günlerde iştahsızlık ve kilo kaybı yaşadığını belirten Anlı, bir konuğunun şeker hastalığından bahsetmesi üzerine kendi hastalığını açıkladı. Peki; Müge Anlı hastalığı nedir?
MÜGE ANLI HASTALIĞI NEDİR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince ünlü sunucu bu konuda bir yorumda bulundu.
Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" ifadelerini kullandı.
Müge Anlı'nın şeker hastası olduğunu bilmeyen izleyicileri ve takipçileri, sosyal medya platformlarında üzüntülerini ifade eden paylaşımlar yaptılar.
Anlı, geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiğini canlı yayın kapanışında söyleymişti.
Anlı, iş yoğunluğundan yemek yemeye fırsat bulamadığını, sevenlerinin ve dostlarının program arasında kendisine yemekler sipariş edip yedirmeye paylaştığını ifade etmişti.
Sosyal medyadaki sıkı 'Müge Anlı ve Tatlı Sert' takipçileri, Müge Anlı'nın bu açıklamasını hatırlatarak hastalığının iştahsızlık ve zayıflığa neden olduğu yönünde yorum yaptılar.
MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973'te doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.
Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti.
2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.
Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi.
2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.
Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.
Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.
Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.
2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı hastalığı nedir? Müge Anlı hastalığını ATV canlı yayınında açıkladı! “Sonucu görseniz…”
- Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ocak MB faizler düştü mü, arttı mı, sabit mi kaldı?
- İstanbul’da kar ne zaman yağacak? 20-21-22-23 Ocak İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağışı olacak mı?
- Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
- Takdir almak için ortalama kaç olmalı? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 puan hesaplama işlemleri...
- Yarıyıl tatili ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullar ne zaman açılacak?
- E Okul dijital karne giriş ekranı! E Karne ne zaman açılacak? E Karne nasıl görüntülenir?
- Memurlarda bayram havası estiren gelişme! Maaşlarda 1.150 TL artış! Ek gösterge cetvelinde emekli ikramiyesi 37 bin TL artacak!
- Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? 2022 sömestr karneler yüz yüze mi E-Okul’dan mı verilecek?
- PYBS bursu yattı mı? 20 Ocak İOKBS bursu ne zaman verilecek? 2022 MEB bursu ne kadar? Son açıklamalar
- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır?
- E Okul kapandı mı? 2022 E Okul not girişi bitti mi? MEB E-Okul öğretmen not girişi ne zaman bitiyor?