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Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İrem Sak’ın genç sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İrem Sak’ın genç sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir?

İrem Sak sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu İrem Sak ile Furkan Korkmaz daha önce birlikte görüntülenmişti. İkili, Eylül 2021'de görüntülenmiş ve İrem Sak ilişki iddialarını yalanlamıştı. Peki; İrem Sak sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Furkan Korkmaz hakkında merak edilenler!

Furkan Korkmaz kimdir? İrem Sak sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Son olarak 'Bir Aile Hikayesi' adlı dizide rol alan İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük Furkan Korkmaz'la aşk yaşadığını açıkladı. Ünlü oyuncunun sosyal medya açıklamaları dikkat çekti. Peki; Furkan Korkmaz kimdir?

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Basketbol oynamaya dokuz yaşındayken okul takımında başlayan Furkan Korkmaz daha sonra Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı.

Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan Korkmaz, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

Furkan Korkmaz'ın boyu 2,04 metredir. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Furkan Korkmaz bir süre Banvit'te forma giydikten sonra 4 Temmuz 2017'de NBA takımlarından Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı.

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