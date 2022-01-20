Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İrem Sak’ın genç sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir?
İrem Sak sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu İrem Sak ile Furkan Korkmaz daha önce birlikte görüntülenmişti. İkili, Eylül 2021'de görüntülenmiş ve İrem Sak ilişki iddialarını yalanlamıştı. Peki; İrem Sak sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Furkan Korkmaz hakkında merak edilenler!
Furkan Korkmaz kimdir? İrem Sak sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Son olarak 'Bir Aile Hikayesi' adlı dizide rol alan İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük Furkan Korkmaz'la aşk yaşadığını açıkladı. Ünlü oyuncunun sosyal medya açıklamaları dikkat çekti. Peki; Furkan Korkmaz kimdir?
FURKAN KORKMAZ KİMDİR?
Profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Basketbol oynamaya dokuz yaşındayken okul takımında başlayan Furkan Korkmaz daha sonra Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı.
Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.
Furkan Korkmaz, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.
Furkan Korkmaz'ın boyu 2,04 metredir. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Furkan Korkmaz bir süre Banvit'te forma giydikten sonra 4 Temmuz 2017'de NBA takımlarından Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İrem Sak’ın genç sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir?
- İşçilere 2.168 TL ek ödeme geliyor! İlave tediye ne zaman yatacak? 2022 1. tediye ödeme tarihleri!
- AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? MEB Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı?
- Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, elendi mi? Gizem Kerimoğlu nereli? Instagram hesabı...
- Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karneler nasıl, yüz yüze mi verilecek? MEB açıkladı...
- Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama...
- Survivor kim elendi? 19 Ocak Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Elenen sürpriz isim...
- Survivor Hikmet kimdir, elendi mi? Survivor 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi olacak?
- Yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılıyor! Memur ve emekliye ek zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2.500 TL...
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuç tarihi belli oldu mu?
- Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar kimdir, kaç yaşında? Kenan Yaşar nereli? İşte biyografisi...
- Hesaplamalar baştan aşağı değişti! 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam aylık ne kadar maaş alırım? 2022 zamlı maaş tablosu...