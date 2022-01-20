Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İrem Sak’ın genç sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir?

Furkan Korkmaz, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

Furkan Korkmaz'ın boyu 2,04 metredir. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Furkan Korkmaz bir süre Banvit'te forma giydikten sonra 4 Temmuz 2017'de NBA takımlarından Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı.