Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, elendi mi? Gizem Kerimoğlu nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 için geri sayım bitti. TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 bu akşam yani 15 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. İşte, Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, elendi mi? Gizem Kerimoğlu nereli? Instagram hesabı...

SURVİVOR GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?

Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988 tarihinde İstanbul, Fatih'te dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir ailenin ilk çocuğu olan Gizem Kerimoğlu'nun bir erkek kardeşi olduğu bilinmektedir.