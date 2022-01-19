Son dakika: Fransız aktör Gaspard Ulliel öldü | Gaspard Ulliel kimdir?

Ünlü aktör Gaspard Ulliel'in ailesinden basına yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki Ulliel, dün ülkenin güneyindeki La Rosiere kayak merkezinde yerel saatle 16.00 sularında kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpışarak ağır yaralandı ve bilincini kaybetti.