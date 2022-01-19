20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Son dakika: Fransız aktör Gaspard Ulliel öldü | Gaspard Ulliel kimdir?

Son dakika: Fransız aktör Gaspard Ulliel öldü | Gaspard Ulliel kimdir?

MAGAZİN AA
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Fransız aktör Gaspard Ulliel öldü | Gaspard Ulliel kimdir?

Fransız sinemasının ünlü aktörlerinden Gaspard Ulliel, kayak merkezinde korkunç bir kaza geçirdi. Helikopter ile Grenoble kentindeki bir hastaneye kaldırılan Ulliel, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Peki, Gaspard Ulliel kimdir? İşte SON DAKİKA magazin haberinin ayrıntıları...

Ünlü aktör Gaspard Ulliel'in ailesinden basına yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki Ulliel, dün ülkenin güneyindeki La Rosiere kayak merkezinde yerel saatle 16.00 sularında kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpışarak ağır yaralandı ve bilincini kaybetti.

Helikopter ile Grenoble kentindeki bir hastaneye kaldırılan Ulliel, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

GASPARD ULLIEL KİMDİR?

Paris'in yakınlarındaki Boulogne-Billancourt'ta, 1984'te dünyaya gelen Ulliel, 1998'de "Alias" filmiyle ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Ulliel, "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde 2002'de "Embrassez qui voüus voudrez" filmindeki rolüyle "en iyi umut veren erkek oyuncu" ve 2017'de "Juste La Fin Du Monde" yapıtındaki başarısıyla "en iyi erkek oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü.

Fransız aktör, "Paris je t'aime", "Saint Laurent", "Un long dimanche de fiançailles", "Hannibla lecter: les origines du mal", "Jacquou le croquant", "Juste la fin du monde" ve "Les egares" filmleriyle dikkat çekmişti.

Ulliel, rol aldığı filmlerdeki başarılarıyla Fransız sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Osman Bey darağacında dimdik durdu! OSMAN BEY DARAĞACINDA DİMDİK DURDU!
Osman Bey darağacında dimdik durdu!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA