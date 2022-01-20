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İrem Sak'tan beklenen aşk itirafı geldi! Furkan Korkmaz ile...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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İrem Sak’tan beklenen aşk itirafı geldi! Furkan Korkmaz ile...

İrem Sak’tan beklenen açıklama geldi. NBA yıldızı Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen güzel oyuncu, o dönem "Sadece arkadaşız" demişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Sak, kendisinden 11 yaş küçük olan Furkan Korkmaz ile aşkını sonunda itiraf etti.

Ünlü oyuncu İrem Sak, yaz aylarında NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti.

O dönem "Benim 3 yıldır sevgilim yok. Furkan'la da sadece arkadaşız" diyen İrem Sak, önceki gün aşka geldi. "Artık saklanacak bir şey yok" diyen İrem Sak, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.

Nişantaşı'nda AVM gezintisine çıkan 35 yaşındaki oyuncu, kendisinden 11 yaş küçük olan Furkan Korkmaz ile aşkını sonunda itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Evet var hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" diye cevap verdi.

SOSYAL MEDYA EMEKLİSİ

Daha önce ilişkisini yalanladığı hatırlatılınca espri yapan İrem Sak, "Siz de inandınız mı?" diye karşılık verdi.

Uzun zamandır Instagram'dan paylaşım yapmayan İrem Sak, "Sosyal medyadan emekli oldum. En son ne zaman paylaşım yaptım hatırlamıyorum. Çünkü rahat atamıyorum istediğim gibi. O yüzden atmamak daha iyi. Artık kendi hayatımı yaşıyorum" dedi.

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