İrem Sak’tan beklenen aşk itirafı geldi! Furkan Korkmaz ile...

Nişantaşı'nda AVM gezintisine çıkan 35 yaşındaki oyuncu, kendisinden 11 yaş küçük olan Furkan Korkmaz ile aşkını sonunda itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Evet var hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" diye cevap verdi.