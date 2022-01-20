Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, kim öldürdü? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı? Oyuncu Zafer Ergin...
Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, kim öldürdü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba şoku yaşanıyor. Zafer Ergin'in hayat verdiği Rıza Baba karakteri geçtiğimiz bölümde vurulmuş ve öldüğü açıklanmıştı. Dizinin takipçileri Rıza baba hakkındaki detayları merak ediyor. İşte, Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, kim öldürdü? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı? Oyuncu Zafer Ergin...
Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, kim öldürdü? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümde Rıza Baba vurulmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, kim öldürdü? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı? Oyuncu Zafer Ergin...
ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba karakterinin ölü ölmediği henüz belli değil. Fragmanda yer alan sahnede; Rıza Baba silahlı saldırıya uğruyor. Bir şahıs elinde silahla üç el ateş ediyor ve ekibin lideri Rıza Baba kanlar içerisinde yere yığılıyor. Bu akşamki yeni bölümde Rıza Baba'nın akıbeti belli olacak.
ZAFER ERGİN KİMDİR?
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.
1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir.
2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.
Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.
9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında 'İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz.' dedi
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- Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, kim öldürdü? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı? Oyuncu Zafer Ergin...
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