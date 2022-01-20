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Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı! Hızla kilo kaybediyor...

Ekranların en sevilen isimlerinden olan Müge Anlı, canlı yayında hastalığını açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla sayısız kaybı bulan ve faili meçhul cinayetleri çözen usta sunucu, yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Programda konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşma yapan Müge Anlı bakın neler söyledi.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 10:43
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Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı! Hızla kilo kaybediyor...

Müge Anlı programında hastalığını açıkladı sevenlerini üzdü!

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Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı! Hızla kilo kaybediyor...

Atv ekranlarında hafta içi her gün gündemi belirleyen Müge Anlı, hastalığını açıkladı. Kayıpları bulup cinayetleri çözen Müge Anlı son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kaldı.

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Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı! Hızla kilo kaybediyor...

Müge Anlı programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince ünlü sunucu bu konuda bir yorumda bulundu. Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı! Hızla kilo kaybediyor...

İŞTAHSIZLIK VE ZAYIFLAMA

Geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiğini canlı yayın kapanışında söyleyen Müge Anlı, iş yoğunluğundan yemek yemeye fırsat bulamadığını, sevenlerinin ve dostlarının program arasında kendisine yemekler sipariş edip yedirmeye paylaştığını ifade etmişti.

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Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı! Hızla kilo kaybediyor...

Sosyal medyadaki sıkı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' takipçileri, Müge Anlı'nın bu açıklamasını hatırlatarak hastalığının iştahsızlık ve zayıflığa neden olduğu yönünde yorum yaptılar.