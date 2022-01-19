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Yalnız Kurt ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yayınlanacağı tarih...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Yalnız Kurt ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yayınlanacağı tarih...

Yalnız Kurt ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Yalnız Kurt'un yayın tarihi belli oldu. Güçlü hikayesi ve başarılı kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin yayın tarihi merak ediliyor. İşte, Yalnız Kurt ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yayınlanacağı tarih...

Yalnız Kurt ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Osman Sınav imzalı ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, Türk televizyonlarına bomba gibi giriş yapıyor. Dizinin yayın tarihi merak ediliyor. İşte, Yalnız Kurt ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yayınlanacağı tarih...

YALNIZ KURT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

28 Ocak Cuma günü ATV ekranlarından yayınlanacak olan Yalnız Kurt'un fragmanı geldi.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Kurtlar Vadisi tadında olacağı söylenen Yalnız Kurt yaşadığımız dünyanın perde arkasında neler olduğuna ışık tutabilecek çok etkili bir hikaye geliyor. Hikayenin detayları ise şöyle: Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleyi anlatacak olan Yalnız Kurt isimli dizide günümüz dünyasının perde arkasındaki birçok oyunun detaylarını görebileceksiniz.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMDİR?

Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kurtlar Vadisi tadında olacağı söylenen Yalnız Kurt yaşadığımız dünyanın perde arkasında neler olduğuna ışık tutabilecek çok etkili bir hikaye geliyor. Hikayenin detayları ise şöyle: Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleyi anlatacak olan Yalnız Kurt isimli dizide günümüz dünyasının perde arkasındaki birçok oyunun detaylarını görebileceksiniz.

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