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Survivor Hikmet kimdir, elendi mi? Survivor 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi olacak?

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Survivor Hikmet kimdir, elendi mi? Survivor 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi olacak?

Survivor Hikmet kimdir, elendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hikmet Tuğsuz, 19 Ocak 2022 tarihinde Survivor 2022 sezonun ilk haftasında elemeye kalan isimler arasında. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor All Star'da sürgün kampına gönderilen eleme adayı Hikmet Tuğsuz'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, Survivor Hikmet kimdir, elendi mi? Survivor 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi olacak?

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