Survivor ilk elenen isim kim oldu? 19 Ocak Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Survivor All Star'da SMS oy sıralaması ile bir kişi elenecek. Yeni sezonun ilk elemesi olduğu için heyecanla beklenen eleme adayları arasında dört kişi bulunuyor. Gönüllüler ve Ünlüler arasında yaşanan yarışma sonucunda elenen isim belli olacak. İşte, Survivor ilk elenen isim kim oldu? 19 Ocak Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Elenen sürpriz isim...