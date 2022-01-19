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Survivor ilk elenen isim kim oldu? 19 Ocak Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Elenen sürpriz isim...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Survivor ilk elenen isim kim oldu? 19 Ocak Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Elenen sürpriz isim...

Survivor ilk elenen isim kim oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de elenen isim belli oluyor. Yeni yılın ilk elenen ismi Acun Ilıcalı tarafından son dakika olarak açıklanacak. Eleme adaylarından bu hafta en az SMS sıralaması oyu alan isim adaya veda edecek. İşte, Survivor ilk elenen isim kim oldu? 19 Ocak Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Elenen sürpriz isim...

Survivor ilk elenen isim kim oldu? 19 Ocak Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Survivor All Star'da SMS oy sıralaması ile bir kişi elenecek. Yeni sezonun ilk elemesi olduğu için heyecanla beklenen eleme adayları arasında dört kişi bulunuyor. Gönüllüler ve Ünlüler arasında yaşanan yarışma sonucunda elenen isim belli olacak. İşte, Survivor ilk elenen isim kim oldu? 19 Ocak Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Elenen sürpriz isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 All Star'da ilk eleme heyecanı yaşanırken ada konseyinden bir kişi yarışmaya veda edecek.

SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI

Survivor 4. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olurken Survivor 2022'ye veda eden isim açıklanmadı. 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu akşam saatlerinde yanıt bulacak.

SURVİVOR 2022 ELEME ADAYLARI

Survivor'da 15 Ocak ve 18 Ocak bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımların yaptıkları oylama sonucu 4 isim eleme potasına ismi yazılarak sürgün kampına gönderildi. İşte eleme potasında yer alan isimler...

1- Birsen

2- Sercan

3- Gizem

4- Hikmet

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