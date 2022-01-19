Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'ye gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022, All-Star formatı ile başladı. Yarışmacılar ilk hafta oyunlarını oynarken bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Nisa'nın kadroda neden yer almadığı ve ne zaman geleceği merak ediliyor. İşte, Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama...