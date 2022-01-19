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Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022’ye gelecek mi? Acun Ilıcalı’dan açıklama...

Survivor Nisa ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All-Star, yeni sezonu ile başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kıyasıya bir yarış içerisine girerken Nisa Bölükbaşı'nın her iki takımda da olmayışı kafalarda soru işaretlerine neden oldu. İşte, Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama...

Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'ye gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022, All-Star formatı ile başladı. Yarışmacılar ilk hafta oyunlarını oynarken bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Nisa'nın kadroda neden yer almadığı ve ne zaman geleceği merak ediliyor. İşte, Survivor Nisa ne zaman gelecek? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama...

SURVIVOR NISA NEDEN YOK, GERİ DÖNECEK Mİ?

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor Nisa'nın durumu hakkında canlı yayında açıklama yaptı. Ilıcalı, Nisa'nın yerine Yağmur Bandana'nın takıma dahil olduğunu belirtirken Survivor Nisa neden yok, geri dönecek mi konularına da açıklık getirdi.

SURVİVOR NİSA'YA NE OLDU?

Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaşmıştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti.

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

Acun Ilıcalı da Nisa'nın rahatsızlandığını ve ilerleyen bölümlerde dahil olacağını ifade etti.

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