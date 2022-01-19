Eda Ece’den kötü haber! İkinci kez...

"TAVSİYELERE UYUN, KENDİNİZE İYİ BAKIN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi veren oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 2 aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını söyleyen Ece, "Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, Önce sağlık" dedi.