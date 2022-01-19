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Eda Ece'den kötü haber! İkinci kez...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Eda Ece’den kötü haber! İkinci kez...

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Eda Ece'den kötü haber geldi. Güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu. Aşısını yaptırdığı için hafif atlattığını söyleyen Ece, sevenlerine dikkatli olması konusunda da uyarıda bulundu.

Başarılı oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

"TAVSİYELERE UYUN, KENDİNİZE İYİ BAKIN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi veren oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 2 aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını söyleyen Ece, "Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, Önce sağlık" dedi.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sene şubat ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

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