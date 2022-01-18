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Sezen Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sezen Aksu babası Sami Yıldırım kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Sezen Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sezen Aksu babası Sami Yıldırım kimdir?

Sezen Aksu babası Sami Yıldırım kimdir? Sezen Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü sanatçı Sezen Aksu, şarkısına çektiği kliple yeniden gündem olmuştu. Aksu’nun şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili söylediği sözler tepki çekmişti. Bu gelişmelerin ardından Sezen Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına cevap aranıyor. Peki; Sezen Aksu babası Sami Yıldırım kimdir?

Ünlü sanatçı Sezen Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sezen Aksu babası Sami Yıldırım kimdir? Şarkılarıyla 90'lar ve 2000'lere damga vuran ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısı tepkilere neden oldu. Şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva ilgili sözler yer alıyordu. Peki, Sezen Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sezen Aksu babası Sami Yıldırım kimdir?

SEZEN AKSU BABASI KİMDİR?

Sami Yıldırım Minik Serçe olarak da bilinen Sezen Aksu'nun babasıdır. Sami Yıldırım'ın babası adliyede memur, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve orta eğitimini Rize'de tamamlayan Sami Yıldırım daha sonra yatılı kaldığı Erzurum'da Muallim Mektebi'ni bitirir.

1946 senesinde İstanbul Eğitim Enstitüsü'nden mezun olur. Öğretmenliğe Trabzon'da başlayan Sami Yıldırım bir süre sonra askere gitti. Daha sonra Denizli Sarayköy ilçesinde ortaokul müdürü görevine başlar. Burada eşi Şehriban Hanım'la tanışır.

Sami Yıldırım, Şehriban Yıldırım ile dünyaya evine girmiş bu evlilikten 1954 yılında kızları Sezen Aksu dünyaya gelmiştir. Sezen Aksu'nun bir de Nihat Yıldırım adında kardeşi vardır.

Sami Yıldırım eğitimcilik hayatına İzmi'de devam etme kararı aldı. 1958'de İzmir'e tayini çıktı.

Üçkuyular'daki İnönü Lisesi'nde 2 buçuk sene çalıştı. Ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü muavini oldu. Bu görevinde 12 yıl kaldı. Bir yıl da il milli eğitim müdür vekilliği yaptı. 1979'da, yani 28 yıl önce emekliye ayrıldı.

91 yaşındaki Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Sami Yıldırım tedavi gördüğü İzmir Kent Hastanesi'nde 23 Ağustos 2019 günü akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

SEZEN AKSU KİMDİR?

Aksu, 13 Temmuz 1954 tarihinde Sarayköy, Denizli'de dünyaya geldi. 1970'lerin ortalarında etkili hale geldi. Şarkıcılığının yanı sıra yazıp bestelediği şarkıları başkalarına vermesi sayesinde söz yazarı ve besteci kimliğiyle de sık sık ön plana çıktı. Kendisine geri vokallik yapan birçok kişiyi destekleyerek bu kişilerin albümlerinin yapımcılığını üstlendi.

Medyada Minik Serçe olarak sıkça anılan Aksu, Selanik'ten mübadele ile Türkiye'ye gelmiş bir ailenin kızı olan anne ile Pazar, Rizeli bir babanın kızı olarak Sarayköy, Denizli'de doğdu. Üç yaşındayken ailesinin İzmir'e taşınması sonucunda burada eğitim gördü, İzmir Kız Lisesini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine devam etti ancak ikinci sınıfta okulu bıraktı. 1974'te plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra ilk 45'liği "Haydi Şansım"ı Sezen Seley adıyla çıkardı. 1977'de ise ilk stüdyo albümü Allahaısmarladık'ı yayımladı. Ardından Serçe (1978), Firuze (1982), Sen Ağlama (1984), Git (1986), Sezen Aksu Söylüyor (1989), Gülümse (1991), Deli Kızın Türküsü (1993), Düş Bahçeleri (1996) dâhil olmak üzere onlarca albüm piyasaya sürdü. Bunlardan Gülümse, Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri oldu. Aksu, bugüne kadar dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm sattı.

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