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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yasak aşk skandalı! Evli iş adamıyla...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den yasak aşk skandalı! Evli iş adamıyla...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in adı yeni bir skandala karıştı. Genç kızın evli bir iş insanıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan haberler sonrası hukuki yollara başvuracağını söyleyen Erbil, kısa süre sonra paylaşımlarını sildi.

Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki oyuncu kızı Yasmin'in adı bir skandala karıştı.

Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre Yasmin, ünlü bir influencerin tekstilci eşiyle sevgili oldu.

Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etti.

Bu ismin Yasmin Erbil olduğu konuşuldu. Cansu Nur Çufalı, yaptığı açıklamada "Kesinlikle zina yasası gelmeli. Zina yapanlara 3 yıl hapis verilmeli" dedi.

İddialar karşısında hukuki yollara başvuracağını söyleyen Erbil, kısa süre sonra paylaşımlarını sildi.

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