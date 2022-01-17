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Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında? Survivor Panorama Kübra Açıl kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında? Survivor Panorama Kübra Açıl kimdir?

Survivor Panorama programında sunuculuk yapan Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında? Şeyma Subaşı’nın ablası olarak tanınan Kübra Açıl, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başladı. Hafta içi yayınlanan programda yeni sunucu Kübra Açıl’ın hayatı merak ediliyor. Açıl, kariyerinde "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor" ekiplerinde görev almıştı. İşte, Kübra Açıl kimdir sorusunun cevabı!

Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında? Survivor Panorama Kübra Açıl kim? Survivor All Star 2022 yarışması başladı. Yarışmada ilk haftadan heyecan doruk noktasına çıkarken, hafta içi yayınlanan programda kimlerin olduğu merak ediliyor. Bu yıl programın sunucu ekibine Kübra Açıl eklendi. Peki; Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında?

KÜBRA AÇIL KİMDİR?

Aslen Samsunlu olan, sunuculuk ve spor muhabirliği yapan Kübra Açıl, kariyerinde "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor" ekiplerinde görev aldı.

İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır.

Şeyma Subaşı'nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, aynı zamanda pilates eğitmenliği yapıyor. Hamileliği dönemide 95 kiloya kadar çıkan Kübra Açıl'ın zayıflama hikayesi onu pilates eğitmeni yaptı.

Futbolcu Merthan Açıl ile evli olan Kübra Açıl'ın Duru adında birde kızı vardır. Çift geçtiğimiz aylarda ikinci bebekleri "Doruk"u da kucağına aldı.

Yaşı hakkında net bilgi bulunmasa da Kübra Açıl, 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'dan büyük.

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