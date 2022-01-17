Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkında evlilik sinyali
Hande Doğandemir ve Onur Tuna tam 1 hafta sonra aşk itirafı geldi. Telefon kılıfındaki fotoğrafla aşkını ele veren Doğandemir, daha sonra yaptığı paylaşımla evlilik sinyali verdi.
Güzel oyuncu Hande Doğandemir ve meslektaşı Onur Tuna'nın yeni bir aşka yelken açtığını ve sık sık evlerinde buluştukları ortaya çıkmıştı. Hande Doğandemir'in telefon kılıfındaki Onur Tuna fotoğrafı aşkı ele vermişti.
Çıkan haberlerin ardından ünlü çiftten aşk itirafı geldi. Önceki gün Onur Tuna'nın Instagram'da yaptığı bir paylaşıma Doğandemir, siyah kalp emojisi koydu. Tuna da meslektaşının yorumuna kalp emojisi ile karşılık verdi.
Kalplerin havada uçuştuğu mesajlarla aşklarını ilan eden ikili, gündem oldu.
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