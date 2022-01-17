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Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon olacak mı, var mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon olacak mı, var mı?

Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in Eylül ayında yayına aldığı yeni dizilerden biri olan Squid Game aylardır sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların arasında yer alıyor. Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game dizisinin Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetildiği biliniyor. Dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon olacak mı, var mı?

Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon olacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dijital Yayın platformu Netflix'in 2021'in son dönemine damga vuran dizisi Squid Game'in 2. sezonu ne zaman gelecek sorusu yeniden en çok merak edilen konular arasında yer alamaya başladı. İşte, Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon olacak mı, var mı?

SQUID GAME 2. SEZON GELECEK Mİ?

Tek başına bir diziyi yazmak yönetmek ve yapımcılığını üstlenmenin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Dong-hyuk "Aynı şeyi ikinci sezon için yapmayı düşündüğümde şahsen biraz endişeleniyorum. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum" diyor.

Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-Hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman'e odaklanabileceğini belirtti.

Squid Game 2. sezonunun ne zama geleceği konusunda resmi bir açıklama ve tarih bilgisi henüz bulunmuyor.

SQUID GAME OYUNCULARI

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynuyor.

SQUID GAME ANA KARAKTERLERİ

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)
Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)
Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)
Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)
Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)
Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)
İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)
Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

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