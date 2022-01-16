Survivor Panorama 2022 hangi kanalda? Survivor Panorama sunucuları kimlerdir?

Ancak Melisa Emirbayer'in hamilelik süreci yaşaması ve Mert Öcal'ın da All Star kadrosunda yer alması dolayısıyla yeni dönemde Panorama sunucuları da değişti.

Mert Öcal'ın ise All Star'da olduğu ortaya çıkmıştı. Survivor Panorama – Ekstra sunucularından yaklaşık olarak 4 ismin gideceği söyleniyordu.