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Survivor Panorama 2022 hangi kanalda? Survivor Panorama sunucuları kimlerdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Survivor Panorama 2022 hangi kanalda? Survivor Panorama sunucuları kimlerdir?

Survivor Panorama sunucuları kimlerdir? Survivor Panorama 2022 hangi kanalda? Survivor’da yeni sezon heyecanı başladı. All Star sezonunda birçok değişiklik yaşanıyor ve merakla takip edilen Panorama programında da bu değişiklik adından söz ettiriyor. Peki; 2022 Survivor Panorama sunucuları kimlerdir, hangi kanalda?

Survivor Panorama hangi kanalda? Survivor Panorama 2022 sunucuları kimlerdir? Survivor'da yeni sezon heyecanı başladı ve bu heyecanla birlikte Panorama programının nasıl yayınlanacağı merak ediliyor. Geçen sezon Survivor Panorama adlı programın ekibinde Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can, Melisa Emirbayer, Mert Öcal ve Gökhan Özdemir vardı. Peki; 2022 Survivor Panorama sunucuları kimlerdir?

SURVİVOR PANORAMA SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yeni sezonun bu akşam başlaması beklenen Survivor Panorama adlı programın ekibinde Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can, Melisa Emirbayer, Mert Öcal ve Gökhan Özdemir vardı.

Ancak Melisa Emirbayer'in hamilelik süreci yaşaması ve Mert Öcal'ın da All Star kadrosunda yer alması dolayısıyla yeni dönemde Panorama sunucuları da değişti.

Mert Öcal'ın ise All Star'da olduğu ortaya çıkmıştı. Survivor Panorama – Ekstra sunucularından yaklaşık olarak 4 ismin gideceği söyleniyordu.

İddialara göre, Survivor Panorama ve Ekstra sunucuları değişti. Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz'a Survivor Panorama için teklif gittiği konuşulurken; Ekstra için ise Hanzade Ofluoğlu, Uğurtan Dora ve Öykü Çelik'le görüşüldüğü iddia ediliyor.

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