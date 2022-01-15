Berksan Fransız askısı yaptırdı! O anları canlı canlı paylaştı
Seda Sayan'la birlikte tanınan Fransız askısını bir ünlü daha yaptırdı. Şarkıcı Berksan, operasyon görüntülerini yayınlayınca sosyal medya karıştı. Şarkcı yeni yüzünde Jeremy Meeks'in örnek alındığını açıklarken takipçilerinden yorum yağdı.
Estetik dünyasında her gün yeni bir akım başladı. Fransız dolgusu derken şimdi de Fransız askısı gündemin ilk sırasında yer aldı.
Türkiye ise Fransız askısını Seda Sayan ile tanıdı. Ardından Hande Yener de bu işlemi yaptırdığını açıkladı.
Ancak operasyonu bu kez bir erkek uyguladı. Şarkıcı Berksan da Fransız askısı yaptırdığını açıkladı.
Berksan tüm işlemi sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü popçu, Yeni yüzünde Jeremy Meeks'in örnek alındığını açıkladı.
"Fransız askısı ameliyatını tüm erkeklere tavsiye ediyorum. Gerekiyorsa yaptırsınlar" diyerek mutluluğunu paylaştı...
Ancak Berksan'ın bu açıklaması sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Kimi "Erkek adam estetik yaptırır mı" derken kimi de olumladı. Yorumlar ise sosyal medyayı salladı:
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