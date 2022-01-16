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Hangisi 2010-2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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Hangisi 2010-2019 arası Cambridge Üniversitesi’nde çalışmış ve Türkiye’den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?

Hangisi 2010-2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Hangisi 2010-2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?

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