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31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirildiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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31 Ocak 1968’de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirildiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?

31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirildiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirildiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?

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