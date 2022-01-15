Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kıran kıran mücadelenin yaşadığı programda Eren ve Hasan şampiyonluk ödülü için son kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Ekran başındaki izleyiciler de şampiyonluk ödülünü merak ediyor. İşte, Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

MasterChef şampiyonuna verilecek hediye henüz belli olmadı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti. MasterChef 3. sezonda birinciye 500 bin TL ödül taktim edilmişti.