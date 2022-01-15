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Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak?

Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok izlenen yemek yarışmasında finale kalan Eren ve Hasan arasında büyük mücadele bu akşam canlı yayınla seyirci karşısına çıkıyor. İşte, Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak?

Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kıran kıran mücadelenin yaşadığı programda Eren ve Hasan şampiyonluk ödülü için son kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Ekran başındaki izleyiciler de şampiyonluk ödülünü merak ediyor. İşte, Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

MasterChef şampiyonuna verilecek hediye henüz belli olmadı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti. MasterChef 3. sezonda birinciye 500 bin TL ödül taktim edilmişti.

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu. Yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık yaptı ve Eren yine birinciliğini sürdürdü.

Son tabak olan tatlı ile birlikte Eren 65, Hasan ise 59 puan aldı. Bu puanlar ile birlikte finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu.

Sezonun şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü yapılacak yemeklerle canlı yayında belli olacak. Cuma günü ise yarışmacılar, Türk mutfağı yaratıcı menü kapsamında üç yemek yapacak.

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